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Ж/д переезд в Большом Камне временно закроют для автомобилистов
31 января с 10:00 до 14:00 железнодорожный переезд «22 километр» на участке между Петровкой и Большим Камнем временно закроют для проезда на авто, сообщает DEITA.RU.
В ДВЖД отметили, что проезд при необходимости будет организовываться для скорой, пожарной, полиции, МЧС и других спецслужб.
Остальные машины будут передвигаться в указанные четыре часа лишь по одной полосе.
Такое ограничение появилось в связи с необходимостью ремонта на этом участке.
Напомним, что подобные ограничения периодически вводятся в случае плановых работ, либо починки, связанной с непогодой. Автомобилистов просят понять временные неудобства и учесть их при планах поездок.
Александра Маслова