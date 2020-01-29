Ж/д переезд в Большом Камне временно закроют для автомобилистов

31 января с 10:00 до 14:00 железнодорожный переезд «22 километр» на участке между Петровкой и Большим Камнем временно закроют для проезда на авто, сообщает DEITA.RU.

В ДВЖД отметили, что проезд при необходимости будет организовываться для скорой, пожарной, полиции, МЧС и других спецслужб.

Остальные машины будут передвигаться в указанные четыре часа лишь по одной полосе.

Такое ограничение появилось в связи с необходимостью ремонта на этом участке.

Напомним, что подобные ограничения периодически вводятся в случае плановых работ, либо починки, связанной с непогодой. Автомобилистов просят понять временные неудобства и учесть их при планах поездок.

Александра Маслова