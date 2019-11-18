Новости
Администрация Владивостока: реагенты смыло ливнем
18 Ноябрь 2019, 10:43
Сбербанк сделал заявление о банковских картах
18 Ноябрь 2019, 10:40
Такси столицы взвинтили цены до небес
18 Ноябрь 2019, 10:21
Tele2 запустила совместную акцию с Huawei
18 Ноябрь 2019, 10:08
Ждать и не дождаться: автобусы выбились из графика
18 Ноябрь 2019, 10:06
Школы и детсады Владивостока все-таки открылись
18 Ноябрь 2019, 09:56
Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы
18 Ноябрь 2019, 09:56
Важные трассы закрыты для проезда в столице
18 Ноябрь 2019, 09:50
Ждать и не дождаться: автобусы выбились из графика
Во Владивостоке утром 18 ноября общественный транспорт работает с перебоями, сообщили DEITA.RU в администрации города.
По информации МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», улицы Карская, Нейбута, Шепеткова, Баляева, Луговая, Гоголя, Седанка, ВГУЭС, фуникулер – по этим и другим направлениям автобусы выбиваются из графиков. Трамваи вынуждены делать остановки из-за транспортных заторов. Отменено движение троллейбусов до тысячекоечной больницы, все они отправляются на «Варяг».
Закрыты для движения автотранспорта объездная трасса Седанка – Патрокл и улица Капитана Шефнера.
«Пешком быстрее», - гласит надпись в сервисе «Яндекс.Пробки», оповещающая о десятибалльных пробках. Проще назвать, где дорога свободна, чем, где движение затруднено.
Дмитрий Санников