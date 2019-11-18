Ждать и не дождаться: автобусы выбились из графика

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остановка

Во Владивостоке утром 18 ноября общественный транспорт работает с перебоями, сообщили DEITA.RU в администрации города.

По информации МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», улицы Карская, Нейбута, Шепеткова, Баляева, Луговая, Гоголя, Седанка, ВГУЭС, фуникулер – по этим и другим направлениям автобусы выбиваются из графиков. Трамваи вынуждены делать остановки из-за транспортных заторов. Отменено движение троллейбусов до тысячекоечной больницы, все они отправляются на «Варяг». 

Закрыты для движения автотранспорта объездная трасса Седанка – Патрокл и улица Капитана Шефнера.

«Пешком быстрее», - гласит надпись в сервисе «Яндекс.Пробки», оповещающая о десятибалльных пробках. Проще назвать, где дорога свободна, чем, где движение затруднено.

Дмитрий Санников

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