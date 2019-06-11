Вторник 11 июня принесет с собой приморцам переменную облачность и осадки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примпогоду.

Временами облачность – и ночью с понедельника на вторник, и днем. Непродолжительные дожди пройдут по всей территории края. Воздух ночью охладится до температуры восемь – тринадцать градусов, а днем прогреется до двадцати шести.

Сильных порывов ветра не ожидается: его скорость достигнет шести – одиннадцати метров в секунду.

Добавим, что 12 июня также ожидается морось, днем температура опустится до 16 градусо тепла, ветер - сильный.

Анастасия Туркова