Тринадцатого августа в крае ожидаются умеренной силы дожди по всей площади, сообщает DEITA.RU. Об этом предупреждает Примгидромет.

При этом в краевой столице дожди начнутся после обеда, а в остальных районах – с утра. Ветер по всему краю не слишком сильный: не быстрее одиннадцати метров в секунду. В столице – восточный и юго-восточный, в других местах – юго-восточный и южный.

Жара спадает. До двадцати одного градуса тепла достанется столичным жителям, до двадцати четырех будет на всей остальной территории края.

Анастасия Туркова