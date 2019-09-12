Ждать ли осадков в крае, рассказали синоптики

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набережная цесаревича, мост, город, Владивосток,

Двенадцатое сентября начнется с тумана в крае, но в краевой столице будет ясно с самого начала дня, сообщает DEITA.RU. День без осадков обещает Примгидромет.

По краю гуляет северо-западный ветер скорость от трех до восьми м/с.  В столице он усилится к вечеру и достигнет скорости в одиннадцать м/с.

Будет тепло, но не слишком жарко: в районе двадцати двух – двадцати четырех градусов тепла.

Анастасия Туркова

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