Россиянам стоит ожидать стихийных бедствий в августе. Более того, к ним стоит подготовиться, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам Варакина, некоторые из них, например, наводнения, могут повлечь даже эвакуацию местных жителей. Удары стихии придутся в основном на Дальневосточный федеральный округ.

Кроме того, в Крыму и Краснодарском крае возможны шквалы, град и даже грозы.

«Сильных пожаров и засух в России не предвидится», — цитирует АиФ Варакина.

Напомним, сегодня, 22 июля, Приморье борется с последствиями тайфуна «Данас», который бушевал в регионе последние два дня. Больше всего пострадал Лазовский район. Там, чтобы стихия не смыла населенные пункты властям пришлось перекопать дорогу, чтобы обеспечить уход воды в реку Соколовку.

Екатерина Брязгунова