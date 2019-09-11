Ждать ли сюрпризов от погоды, расскажут синоптики

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Приморский край, море, бухта, острова, линия прибоя

Одиннадцатого сентября в крае все еще лето: тепло и ясно, сообщает DEITA.RU. Такие сведение передает Примпогода.

Осадков – нет, туманов – нет в краевой столице. Природа расщедрится на двадцать два градуса тепла и прибавит к ним сильный ветер, порывы которого достигнут восемнадцати м/с. Впрочем, к вечеру он поутихнет: будет не сильнее двенадцати м/с.

Дожди коснутся только северной части края, и то – они будут небольшими. Ветер будет ощутимо слабее, чем в столице: двенадцать м/с – максимум. Воздух прогреется во всех частях края одинаково: за пределами столицы ожидается около двадцати трех градусов.

Анастасия Туркова

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