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Ждать ли сюрпризов от погоды, расскажут синоптики
11 Сентябрь 2019, 06:15
Одиннадцатого сентября в крае все еще лето: тепло и ясно, сообщает DEITA.RU. Такие сведение передает Примпогода.
Осадков – нет, туманов – нет в краевой столице. Природа расщедрится на двадцать два градуса тепла и прибавит к ним сильный ветер, порывы которого достигнут восемнадцати м/с. Впрочем, к вечеру он поутихнет: будет не сильнее двенадцати м/с.
Дожди коснутся только северной части края, и то – они будут небольшими. Ветер будет ощутимо слабее, чем в столице: двенадцать м/с – максимум. Воздух прогреется во всех частях края одинаково: за пределами столицы ожидается около двадцати трех градусов.
Анастасия Туркова
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