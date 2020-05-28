Ждать ли тепла в Приморье, рассказали синоптики

Сегодня, в четверг, 28 мая, в Приморье ожидается долгожданный приход тёплой погоды, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время осадков на территории края не ожидается. Наоборот, погодные условия должны стабилизироваться и температура воздуха должна стать ещё теплее.

В ночные часы ожидается потепление до +10…+12 °С, а днём будет долгожданная тёплая погода с прогнозируемой температурой воздуха до +22…+25 °С.



Ранее стало известно о постепенном ослаблении режима самоизоляции в Приморье. Кроме жителей города Находка, всем остальным приморцам власти разрешили возобновить занятия физкультурой на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции и использовании средств личной защиты.