Ждать ли Владивостоку отставки мэра

Страсти вокруг главы дальневосточной столицы накаляются, экспертное сообщество и хорошо информированные сограждане заговорили даже о грядущей отставке Олега Гуменюка буквально в ближайшие месяц-полгода, а вынырнувший из затяжного политического забвения «красный губернатор» депутат Ищенко грозит собрать митинг за отставку мэра – чего ждать городу и краю, разбиралось в своем материале DEITA.RU.



Политическая осень в Приморье выдалась весьма жаркой, ряд шагов краевых и городских властей вызвал серьезную, подчас даже чрезмерно серьезную реакцию регионального и федерального информационного поля. Вместе с тем, несмотря на кажущуюся сумбурность всего происходящего определенная логика в событиях последних месяцев прослеживается и, пожалуй, наиболее логичными здесь выглядят действия губернатора Олега Кожемяко.

Анонимные эксперты, коими так богато Приморье, наперебой говорят о «внутриполитическом напряжении в регионе», активизации «старых элит», «антигубернаторской фронде» и целом букете других не менее «страшных» вещей, однако ситуация достаточно проста. Разнос, который устроил полпред Трутнев мэру Гуменюку за дорожную ситуацию, явно не тянет на то, чтобы послужить поводом для снятия с должности. Тем более, что губернатор Кожемяко, по имеющейся у DEITA.RU информации, отказываться от него не намерен, и Олег Владимирович остается человеком Олега Николаевича. В тактическом плане губернатор не может оставить краевую столицу без руководства в преддверии зимы, а в стратегическом - дать повод для избрания не подконтрольного краевой администрации главы Владивостока. Последний вариант может быть опасен реанимацией традиционного для региона конфликта между администрациями, что явно негативно скажется на общем развитии города. Понятно, что сейчас губернатору приходится брать на себя часть городской повестки, но это явный политический плюс для него – повышение индекса доверия и лояльности в самом крупном населенном пункте края и абсолютно не явный минус для Олега Гуменюка.

«Да, действительно, Олег Гуменюк - это креатура Кожемяко, который взял на себя весь негатив, который мог бы перекинуться на правительство края. Таким образом, сыграв роль громоотвода, он оказался подвешен в своей должности. Он, безусловно, удобен и лоялен, зачем его менять на переправе? Поэтому, как мне кажется, данный вопрос вполне может быть отложен», – полагает глава Института развития региональной политики Илья Гращенков.

В связи с ситуацией вокруг мэра новые оттенки приобретает уже набивший оскомину в Приморье термин «старые элиты». Впервые он появился с приходом губернатора-москвича Миклушевского, тогда его применяли к приморцам, не попавшим во власть при пришлом руководителе. Казалось, он тогда и умер, ан нет, с появлением Кожемяко на должности губернатора вездесущие политические эксперты его вновь возродили. Однако в настоящий момент он не совсем актуален – Кожемяко предпочитает опираться на местные кадры. Пока не очень понятно, кого же к этим элитам относить сейчас, если бизнесмена и чиновника Константина Богданенко или депутата и строительного магната Андрея Ищенко, то они и не совсем «старые», в политике появились относительно не давно, если связываемый с экс-губернатором и давним оппонентом Олега Кожемяко Сергеем Дарькиным клуб «Нам здесь жить», то похоже, что политическое влияние организации ограничено готовностью ее членов тратить на политику свои собственные финансовые ресурсы, а этой самой готовности пока не видно.

Зато борьба со «старыми элитами» стала нормальным таким конспирологическим обоснованием для моратория на рассмотрение законопроекта о прямых выборах глав муниципалитетов. Предполагается, что узаконивание прямых выборов отложат до объединения муниципальных образований. Этот процесс весьма неоднозначно восприняли в Приморье, даже на митинги выходили. Понятно, что Кожемяко необходимо отстраивать собственную вертикаль на территории с лояльными и понятными ему главами. Очевидно и то, что такая ситуация не устраивает многих действующих глав на местах, что тоже логично. Люди привыкли чувствовать себя полновластными хозяевами в своих вотчинах. Здесь почему-то забывают о том простом факте, что последние 5 лет до избрания Кожемяко районами краевые власти фактически не занимались. Тарасенко просто не успел этого сделать, а Миклушевский на протяжении всего своего правления предпочитал ограничиваться традиционным ежегодным «Большим Проездом». И вообще создается впечатление, что он то ли побаивался, то ли считал ниже своего достоинства на равных общаться с этими «суровыми мужчинами», вышедшими, казалось, прямо из 90-х.

В итоге районные центры превратились в обособленные политические анклавы, живущие собственным укладом и воспринимающие краевой центр исключительно как источник финансирования. На сегодняшний день сложная политическая ситуация наблюдается в Хасанском районе, Арсеньеве, Находке, производить смену глав, так сказать, традиционными методами долго и, как показала ситуация с Арсеньевом, малопродуктивно. В этом ключе объединение муниципальных образований должно не только решить вопрос лояльности глав, но и, по мнению самого Олега Кожемяко, «сделать власть понятной народу».

Если рассматривать действия губернатора в таком контексте, то они становятся вполне логичными и понятными, очевидно, что отставки мэра ждать не стоит, Олегу Кожемяко проще будет выстроить работу с понятной ему городской администрацией, пускай и уделяя более пристальное внимание проблемам краевого центра, чем пойти по стопам своих предшественников и создать точку политической напряженности прямо в столице региона, в то время пока он старается навести порядок в районах края.

Михаил Светлов