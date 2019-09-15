Ждем трагедии? Большегрузы проезжают по опасному мосту

Многотонные фуры продолжают двигаться по «крайне аварийному» мосту через реку Артемовку в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Местные автомобилисты утром в субботу, 14 сентября, обратили внимание на то, какие знаки все-таки установили дорожники перед мостом в Штыково. Любопытно, что транспортным средствам, общий вес которых превышает десять тонн, ездить по мосту категорически запрещено.

Несмотря на это груженые фуры продолжают ехать по мостовой конструкции, создавая и без того сложную ситуацию на данном участке.

Напомним, что в конце рабочей недели заместитель директора приморского департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Игнатенко заявил на встрече с журналистами во время пресс-тура, что мост находится в «крайне аварийном состоянии». На данный момент рядом с опасным мостом строится временный мост, который вступит в строй только в конце сентября.

Чтобы избежать возможной трагедии большегрузам выше десяти тонн рекомендуется объезжать данный участок, но спешащие дальнобойщики упрямо продолжают игнорировать требования. Сотрудников ДПС, которые, вероятно, должны стоять на страже безопасного движения в регионе, действительно, находятся в Штыково, вот только не у моста.

«Машина ДПС действительно стоит. Правда, стоит на повороте, где масса кафешек. И зачем она там стоит одному богу известно», — возмущаются автомобилисты, которые опасаются за хлипкий мост.

Стоит отметить, что водители не зря заявляют, глядя на фуры на мосту, что остается только дожидаться трагедии. Прецедент в Приморье уже был. В октябре 2018 года в Михайловском районе произошла трагедии. Под фурой рухнул мост. Большегруз скатился на легковой автомобиль, в котором находились женщина и малолетний ребенок.

Возможно, некоторые скажут, что автолюбители нагнетают ситуацию. Вероятность того, что фура была пустая, безусловно, высока. Однако даже пустой тягач без прицепа вести от семи тонн, а КамАЗы, которые тоже не гнушаются проездом по мосту в Штыково весят до 27 тонн.

Как пишет Plbarber, суммарный вес тягача и пустого полуприцепа составляет 14–15 тонн. При этом фура может перевозить от 23 до 24 тонн груза.

Добавим, что в многокилометровой пробке, которая образовалась в воскресенье вечером на участке Шкотово — Штыково, виноват все этот же пресловутый мост. Из-за огромных ям на мосту все водители сбрасывают скорость, в итоге поток растянулся примерно на 12 километров. Средняя скорость движения в пробке составляет два километра в час.

Екатерина Брязгунова