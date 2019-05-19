Странную надпись обнаружили в чеке, выданном амурским моргом, родственники одного из усопших, сообщает DEITA.RU.

В социальных сетях распространяется фотография чека с неуместно жизнерадостной припиской, выглядящей совсем запредельно. В чеке «Амурского бюро судебно-медицинской экспертизы» указан перечень оказанных услуг и стоимость каждой из них. После итоговой суммы напечатана фраза «Ждем вас снова!»





Накануне жительница Екатеринбурга получила в детском саду очень неоднозначное благодарственное письмо.

«Желаем вам дальше не оставаться равнодушными к жизни группы и детского сада, любить и поминать своих детей», — такими весьма странными пожеланиями администрация поздравила мать с окончанием очередного учебного года.

Дмитрий Санников