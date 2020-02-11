Ждет ли Мишустина саботаж региональных элит

Экономисты предсказывают начало борьбы федеральных и региональных элит – за и вопреки нарастающей собираемости налогов. Самой популярной считается теория формирования «бюджетного маркетинга» - когда прозорливые главы субъектов начнут «выбивать» для своих территорий налоговые преференции. Либо саботировать процесс повышения собираемости налогов. ИА DEITA.RU побеседовало на эту тему с доцентом Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максимом Кривелевичем.

Не секрет, что новый глава кабинета министров правительства Михаил Мишустин в прошлом отметился несколькими достижениями как государственный служащий. В первую очередь, в течение последних 10 лет экс-глава Федеральной налоговой службы увеличил и поставил «на поток» собираемость средств – причем как с бизнеса, так и с физических лиц.

Главной «фишкой» Мишустина всегда был упор на информационные технологии: отсюда и появление автоматизированного контроля и учета НДС, и робокассы для торговых точек. Сюда же можно отнести и резонансное налоговое новшество последних лет – налог на самозанятых (или, как его официально называют, налог на профессиональный доход). Логично ли предполагать, что с новым премьером, отметившимся на налоговом поприще, стоит ожидать увеличения налогового бремени на россиян – с таким вопросом ИА DEITA.RU обратилось к эксперту, доценту Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максиму Кривелевичу.

«Я думаю, тут должна развернуться интересная борьба - между федеральными и региональными элитами. Ведь мы живем последние годы в условиях двузначного роста налогов и однозначного роста экономики: собираемость вдвое опережает рост. А в таких условиях одновременно на «федералов» и регионы денег просто не хватает. Поэтому наиболее прозорливые главы регионов начнут саботировать налоговую собираемость. Я имею ввиду, что, возможно, каждый субъект будет рад выбить «для своих» наибольшие

налоговые льготы. Мы увидим, как начнет формироваться в этом контексте такой «бюджетный маркетинг» – каждый регион будет как бы противодействовать исполнениям федеральных поручений… Конечно, не прямо это все будет, можно сказать, «под ковром», - поделился своей точкой зрения Максим Кривелевич.

Также эксперт добавил, что в ближайшие годы стоит ожидать роста числа уголовных дел и проверок, а также штрафов – особенно для малого бизнеса.

«В целом, при новом правительстве в лучшую сторону, впрочем, как и в худшую, ничего не изменится. Просто тенденция продолжится та же самая – налоговые сборы будут так же многократно превышать рост экономики», - считает Максим Кривелевич.

Какие реальные рычаги могло бы предпринять правительство, чтобы минимизировать ожидаемый «негатив», эксперт в области экономики прогнозировать не решился, переадресовав вопрос ответственным лицам в правительстве.

Напомним, СМИ и телеграм-каналы сообщили накануне о том, что новый председатель российского правительства Михаил Мишустин ввел новые KPI для губернаторов. Эффективность глав регионов будут оценивать по зарплатам, развитию бизнеса и собираемости налогов.