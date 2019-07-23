Любители «старить» лица в новом приложении FaceApp могут стать жертвами мошенничества, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили представители антивирусной компании ESET на официальном сайте.

Аферисты, заметив, каким популярным становиться приложение FaceApp, разработали поддельную версию и распространяют ее в Сети. Когда пользователь скачивает данное приложение, ему начинают навязывать дополнительные услуги, в частности подписку и рекламу.

Эксперты напоминают, что скачивать приложение необходимо в официальных интернет-магазинах App Store или Google Play.

Ранее неизвестные состарили лица всех главных персонажей телесаги «Игра престолов».

Екатерина Брязгунова