Железная Васса: Театр Горького впервые поставил его пьесу

Спектакль «Васса» на сцене Приморского краевого драматического театра им. М. Горького поставлен по первому варианту пьесы Максима Горького «Васса Железнова» написанной автором незадолго до революции, в 1910 году. Поставил спектакль режиссёр Вадим Данцигер (г. Москва).



Мало кто знает, что вариантов пьесы «Вассы Железновой» два. Более известна вторая, поздняя версия произведения. В 1935 году автор переработал пьесу, «по рекомендации» предав ей социально-политически окрас. Она и вошла в школьную программу по литературе, по ней поставлены фильмы. В двух произведениях Горький рассказал разные драматические истории семьи с различными сюжетными линиями и состоянием героев. Неизменной в пьесах осталась, пожалуй, только «железная» Васса Железнова.

То, что Вадим Данцигер остановил свой режиссёрский взгляд на неизвестной широкому кругу читателей версии произведения, поставив его на сцене приморского театра, для большинства зрителей стало открытием незнакомого в казалось бы хорошо известном.

В «Вассе Железновой», написанной 1910 году, нет социального и политического контекста. Нет конфликта «старого» и «нового» мира, которые как непримиримые противоположности олицетворяют Васса и Рошель. Политическая линия была введена писателем в 1935 году, в соответствии с требованием идеологических идеалов. Главный конфликт «первой Вассы» внутрисемейный – борьба за наследство. Сильно разнятся в двух пьесах и отношение «мужского» и «женского». В первоначальном варианте Горький вывел образы слабых мужчин. Мужчины в роду Вассы, как говорится, не удались. У произведения есть и второе название - «Мать». Мать-Васса – образ женщины, лишивший себя права на чувства и права на любовь, она живёт в системе координат «цель оправдывает средства». В её понимании для сохранения рода, для сохранения бизнеса средства хороши все. В пьесе затрагиваются морально-нравственные проблемы. Борьба за наследство обостряет и показывает внутрисемейные противоречия. Дети не готовы принимать на себя ответственность за семейный бизнес, каждый из них мечтает лишь урвать свой «кусок жирного пирога» и вырваться из жестких материнских объятий.

На сцене театра Горького идёт классический вариант постановки, где режиссёр выводит очень своеобразную палитру персонажей, в которой трудно найти положительного героя. Скорее в финале все герои вызывают жалость, но тут у каждого зрителя возможна своя оценка происходящего, ведь это понятно, что когда полный зрительный зал смотрит одну историю, в каждом смотрящем она отзывается через личный психологический фильтр. Так что реакция может быть разная. Но можно сказать, что всё происходящее на сцене задаёт главный вопрос: где та тонкая грань, за которой теряется человечность?

Стоит отметить оформление спектакля. Над сценографией и костюмами работал художник Андрей Климов (г. Москва). Декорации очень масштабны и одновременно изящны по форме и цветовому решению. Внешний образ постановки ожидаемо создан с отменным вкусом - очередной раз Андрей Климов, который не раз оформлял спектакли приморского театра, представил работу высокого класса. Над световым оформлением спектакля работал художник по свету, лауреат премии «Золотая маска» Сергей Скорнецкий (г. Москва).

В выборе пьесы, на которой остановился режиссёр, есть ещё одна важная, можно сказать историческая, деталь. В репертуаре приморского театра, носящего имя русского, советского писателя Максима Горького до сих пор произведения этого автора не ставились. «Васса» закрыла эту несправедливую брешь. На афише спектакля указано имя автора данное ему при рождении - А. М. Пешков. Алексей Максимович Пешков - псевдонимом Максима Горького, под которым он вошёл в мировую литературу.

Надо отметить, что на творчество Максима Горького режиссёры обращают всё больше внимания. Приведу слова, сказанные Вадимом Данцигером о значимости для современного мира горьковских произведений и собственном отношении к актуальности выбранной для постановки темы: «Горький был забыт достаточно долгое время. И вот сейчас вернувшись к его творчеству, за последнее время я ставлю вторую постановку этого автора, вначале были «Мещане» и теперь «Васса», с каждой постановкой я всё больше влюбляюсь в него. Он актуален, он абсолютно во времени, и те темы, которые он поднимал в своей драматургии, оказываются вечными, к сожалению. «К сожалению» - это моя любимая фраза. Потому что я бы с удовольствием жил во времена, где Гоголь, Сухово-Кобылин, Достоевский и Горький были бы не актуальны. Но, к сожалению, они актуальны. Печально, что проблемы, поднятые этими авторами, до сих пор остались неразрешёнными».

То, что тема, поднятая театром через спектакль «Васса», актуальна, увы, и в наше время, не вызывает никаких сомнений. И в этом контексте выбор, сделанный театром и режиссёром, решившим представить зрителю первоначальный замысел Горького, видится особенно верным. Пьеса, написанная на 25 лет раньше её «идеологического» варианта, пожалуй, воспринимается ближе к временам нашенским. А тема семьи, отношений, бизнеса, денег, наследства в человеческом социуме, похоже безвременна.

Ирина Павленко