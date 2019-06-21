В пятницу, 21 июня, губернатор Приморского края Олег Кожемяко открыл железнодорожный тоннель имени Сталина после трех лет модернизации, сообщает DEITA.RU.

Во время торжественной церемонии Начальник Дальневосточной железной дороги – филиал ОАО «РЖД» Николай Маклыгин отметил, что прокуратура и суд несколько лет назад вынесли решение о закрытии и завершении эксплуатации тоннеля.

«Наше предприятие сразу же начало искать решение, как оставить тоннель и вернуть его к работе. В это нам помогли строители, которые подготовили проект, согласно которому тоннель не только функционировал, но и возможно была его модернизация. На протяжении трех лет рабочие ежедневно в течение 15 часов проводили ремонтные работы, а в перерывах между ними по тоннелю проходили грузовые поезда», - подчеркнул Николай Маклыгин.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, открытие туннеля - это историческое событие для всего Владивостока.

«Сегодня мы видим, что в летние месяцы для тех горожан кто живет на мысе Чуркин, этот тоннель решит проблемы, которые связаны с тем, чтобы попасть на Моргородок или в пригород Владивостока. Современные электропоезда будут проходить через тоннель в два раза быстрее. Появилась еще одна транспортная точка на карте города, а мы на шаг продвинулись в качестве жизни горожан», - подчеркнул губернатор Олег Кожемяко.

Напомним, что реконструкция железнодорожного тоннеля началась в 2016 году. За три года все работы были полностью завершены, электропоезда проследовали через тоннель в начале июня в тестовом режиме.

Иван Крышан







