Протестанты в Приморье взяли на вооружение парижскую моду на спецодежду. Активисты в желтых жилетах были замечены на общественных слушаниях по строительству завода СПГ в Хасанском районе края сегодня, 10 июня, сообщает DEITA.RU.

Очередные слушания по газовому терминалу были отменены, о чем заказчик, резидент Свободного порта ООО «Восток ЛПГ», уведомил заранее, однако возмущающиеся все равно отправились с утра в поселок Приморский проверить эту информацию, рассказали они агентству. После громкого скандала, которым обернулись первые общественные слушания, заказчик «осуществляет мероприятия по определению и согласованию альтернативного помещения». О месте, дате и времени будет сообщено дополнительно, гласит объявление для тех, кому интересно.

Однако несколько десятков активных граждан с раннего утра все-таки приехали в поселок Приморский. «Там написано, что слушания не отменены, а ищут помещение, а вдруг нашли? И вот мы приехали, чтоб без нас они не состоялись», - рассказали борцы с индустриализацией.

Часть из них захватила с собой желтые жилеты и надеются, что в следующий раз в такую форму протеста оденутся все участники народных волнений. «Всем приобрести желтые жилеты на следующую поездку», - такими сообщениями обмениваются недовольные в соцсетях.

Несмотря на отмену слушаний, на месте дежурили наряды полиции. В прошлый раз подобное мероприятие закончилось большим скандалом, так как предназначенное для него помещение не смогло вместить всех желающих, а в далекий поселок съехалось более 300 человек, и слушания по факту были сорваны и перенесены на 10 июня.

Напомним, общественные слушания должны состояться по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду планируемого строительства объекта «Морской терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов в районе бухты Перевозной Приморского края». Некоторые обеспокоенные граждане твердо уверены, что этот проект губительно скажется на экологии региона, и требуют отменить проект резидента СПВ. Кроме того, на грядущем митинге, который состоится на центральной площади Владивостока в день проведения Прямой линии с президентом – 20 июня, они намерены подписать обращение к депутатам Законодательного Собрания края об инициации процедуры придания Хасанскому району статуса санаторно-рекреационной и туристической зоны.

Отметим, ранее DEITA.RU сообщало о том, что крупный инвестор ООО «Восток ЛПГ», планирующий вложить в проект завода СПГ 4,5 миллиарда рублей, юридически зарегистрирован в заброшенном бараке в поселке Приморском. Компания ООО «Восток ЛПГ» стала резидентом свободного порта Владивосток в июне 2016 года. Проектная мощность предприятия составит 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. Сжиженный газ планируется поставлять в Китай, Корею и Японию. Поставлять его до терминала планируется по железной дороге.

Светлана Алеутская