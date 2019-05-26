Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская назвала супругу президента Сирии Асму Асад образцом благородства, сообщает DEITA.RU.

При содействии Натальи Поклонской в Россию для оказания высококвалифицированной медицинской помощи привезли 11 сирийских детей. Часть из них пройдут реабилитацию в крымских санаториях, а части в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга проведут сложные операции.





«Самые приятные впечатления от встречи с госпожой Асмой Асад! На мой взгляд, среди современных первых леди она является образцом благородства, добра и красоты», - написала Наталья Поклонская в социальных сетях.

Накануне Наталья Поклонская опубликовала в социальных сетях номер телефона для обращений граждан. «Уважаемые подписчики! В случае возникновения каких-либо проблем в записи на приём можно звонить моему помощнику по телефону: +7 (925) 545-30-48», - написала Наталья Поклонская.

Дмитрий Санников