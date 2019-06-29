Жена эмира Дубая, премьер-министра и вице-президента Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума покинула его, прихватит 40 миллионов долларов и двоих детей, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет The Sun.

Такай крупная сумма потребовалась принцессе Хайе, которую не видели с февраля текущего года, чтобы устроиться на новом месте. Таким прибежищем оказалась Германия, где она сразу же попросила убежище и подала на развод с супругом.

Так как Германия отказалась возвращать принцессу на родину, между двумя странами возник кризис.

Ранее прошла информация о том, что от шейха уже сбегала дочь, однако ее вернули домой.

Екатерина Брязгунова