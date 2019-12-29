«А он женат?»: Дед Мороз - массажист произвёл фурор в сети

Релакс - массаж обещает подарить Дед Мороз женщинам приморского города Большой Камень, сообщает DEITA.RU.

Объявление соответствующего содержания появилось на просторах города: «Женское счастье в могучих руках Деда Мороза. Релакс - массаж». Снимок листка с информацией быстро оказался в социальных сетях, где Дедом Морозом с могучими руками сразу заинтересовались девушки.





«Ну наконец-то подарок, который я заслужила»

«А он женат?»

«Девочки, я первая!»

«В Большом Камне самый правильный Дед Мороз»

Примечательно, что Дед Мороз побеспокоился о конфиденциальности клиенток.

Стоит отметить, что в объявлении не указано - столь своеобразный Дед Мороз посетит только тех девочек, которые хорошо себя вели в течение года, или «врединам» тоже можно рассчитывать на услуги персонажа?

Софья Корф