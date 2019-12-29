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«А он женат?»: Дед Мороз - массажист произвёл фурор в сети
Релакс - массаж обещает подарить Дед Мороз женщинам приморского города Большой Камень, сообщает DEITA.RU.
Объявление соответствующего содержания появилось на просторах города: «Женское счастье в могучих руках Деда Мороза. Релакс - массаж». Снимок листка с информацией быстро оказался в социальных сетях, где Дедом Морозом с могучими руками сразу заинтересовались девушки.
«Ну наконец-то подарок, который я заслужила»
«А он женат?»
«Девочки, я первая!»
«В Большом Камне самый правильный Дед Мороз»
Примечательно, что Дед Мороз побеспокоился о конфиденциальности клиенток.
Стоит отметить, что в объявлении не указано - столь своеобразный Дед Мороз посетит только тех девочек, которые хорошо себя вели в течение года, или «врединам» тоже можно рассчитывать на услуги персонажа?
Софья Корф