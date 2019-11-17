Жених и невеста устроили стрельбу на пороге ЗАГСа

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео стрельбы участников свадьбы во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

На кадрах видео веселые гости и молодожены ведут стрельбу в воздух из предметов, похожих на автомат и пистолет. Судя по отдаче, «стволы» у празднующих свадьбу охолощенные, а не боевые.

Сложно сказать в какой именно день сделано видео, но по отсутствию листвы очевидно, что осенью. Однозначно можно указать на место действия. На заднем плане имеется здание, которое сложно спутать с другими – кирпичный особняк по улице Гульбиновича, 3, в котором располагается отдел ЗАГС по Первомайскому району города Владивостока.

«Ну ничего, завтра задержание посмотрим уже»; «А там рядом школа»; «Ну так Чуркин», - комментируют кадры владивостокские пользователи социальных сетей.

Дмитрий Санников