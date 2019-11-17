telegr wh call

Новости

Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы

17 Ноябрь 2019, 12:59

Праворульные авто могут запретить в декабре

17 Ноябрь 2019, 12:29

«Асфальт в лес, рыбу под трактор» — возмутительное фото разместили в Сети

17 Ноябрь 2019, 11:59

Беспартийный кот примет участие в выборах Великобритании

17 Ноябрь 2019, 11:29

Бюджетникам хотят поднять зарплату вдвое

17 Ноябрь 2019, 10:59

Девочки рискуют замерзнуть в приморской школе

17 Ноябрь 2019, 10:29

Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз

17 Ноябрь 2019, 09:59

Годовщину «снежного апокалипсиса» отмечает Владивосток

17 Ноябрь 2019, 09:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Жених и невеста устроили стрельбу на пороге ЗАГСа

СВАДЬБА

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео стрельбы участников свадьбы во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

На кадрах видео веселые гости и молодожены ведут стрельбу в воздух из предметов, похожих на автомат и пистолет. Судя по отдаче, «стволы» у празднующих свадьбу охолощенные, а не боевые.

Сложно сказать в какой именно день сделано видео, но по отсутствию листвы очевидно, что осенью. Однозначно можно указать на место действия. На заднем плане имеется здание, которое сложно спутать с другими – кирпичный особняк по улице Гульбиновича, 3, в котором располагается отдел ЗАГС по Первомайскому району города Владивостока.

«Ну ничего, завтра задержание посмотрим уже»;  «А там рядом школа»; «Ну так Чуркин», - комментируют кадры владивостокские пользователи социальных сетей.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Разведенных мужчин ждут бесплатные приюты

Власти обяжут разведёнок оплачивать жильё ребёнку

Жених бросил невесту, набравшую кредитов на свадьбу

Популярное

Пенсионный фонд сэкономил на россиянах более 350 миллиардов

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Новую «кормушку» облюбовали эвакуаторы

Жених и невеста устроили стрельбу на пороге ЗАГСа
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...