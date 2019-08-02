Женщины из Саудовской Аравии теперь смогут путешествовать самостоятельно, сообщает DEITA.RU. Согласно новым поправкам в законах страны, каждая девушка, которой исполнился 21 год может сама получить заграничный паспорт местного образца.

Совсем недавно ни одна гражданка Саудовской Аравии не могла покинуть страну без специального разрешения опекуна мужского пола. Чаще всего опекунами выступают отец, брат или законный супруг.

Более того, теперь женщины могут сами становиться опекунами, но только для детей до 18 лет или, точнее, до наступления совершеннолетия, которое чаще всего наступает в 18. Также женщины могут зарегистрировать новорожденного в госорганах.

Ранее женщинам Саудовской Аравии разрешили становиться водителями службы «Такси». Главное условие — перевозить можно только женщин.

Екатерина Брязгунова