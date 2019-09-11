Женщин России допустили к мужской профессии

В 2021 году женщины захватят метро. Московский метрополитен впервые в истории откроет свои двери для женщин-машинистов. Об этом сообщает DEITA.RU.

По сообщению департамента транспорта Москвы, в марте следующего году руководство столичного метрополитена откроет набор женщин на курсы вождения состава «подземки».

«В январе 2021 года москвичи и гости города смогут прокатиться в вагонах метро под управлением первых женщин-машинисток», - рассказали в ведомстве.

Отметим, что разрешение на управление поездами метрополитена - не единственное снятое ограничение трудовой деятельности российских женщин. Благодаря постановлению Минтруда, уже через два года представительницы «слабого пола» смогут опробовать свои силы в профессии матроса, водителя самосвала, тракториста, боцмана и машиниста скоростных поездов.

Екатерина Цой