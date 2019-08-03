Изменить законодательство по части работающих матерей предложили в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Как решить вопрос низкой рождаемости рассказывает член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. По его словам, работодатели неохотно трудоустраивают девушек, боясь, что они уйдут в декрет. А сами девушки и женщины не хотят становиться матерями, предпочитая построить карьеру.

Если изменить условия найма для матерей и дать им возможность найти более оплачиваемую работу, ситуация в стране изменится.

Анастасия Туркова