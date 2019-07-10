Оказалось, что ей не присвоили статус малоимущей, сообщает DEITA.RU.



Жительница Республики Бурятия 55 лет стояла в очереди на квартиру. Когда очередь до нее почти дошла, мэрия решила отказать.

Как пишет «Российская газета», мотивация отказа - отсутствие статуса малоимущей. Делом заинтересовалась прокуратура и оспорила решение властей в суде. Апелляцию мэрии Улан-Удэ в Верховном суде решили оставить без изменения.

Суд решил, что раз женщина встала в очередь еще в 1964 году, то статус малоимущей ей не нужен: до 2005 года Жилищный кодекс не требовал наличия такого статуса для предоставления жилья. Сейчас женщина, наконец, вторая в очереди.

Елена Миронова