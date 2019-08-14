Безответственная мать совершила низкий поступок, сообщает DEITA.RU.

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.

Малышка просидела одна за столиков более получаса, после чего на это обратили внимание официанты, которые вызвали полицию.

Правоохранители нашли у девочки записку с её именем и возрастом, а также уже упомянутой просьбой. Матерью девочки оказалась 35-летняя жительница Адыгеи.

Она состоит в браке с жителем Республики Чад, с которым они воспитывают двоих совместных детей и ещё одного ребенка от другого мужчины. Именно дочь от официального брака женщина и оставила в кафе.

На данный момент ребенок находится в детском отделении местной больницы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Дмитрий Шевченко