20 Июнь 2019, 18:30
Женщина две недели издевалась над ребенком
Она привязывала девочку к ножке стола, сообщает DEITA.RU.
Следователи в Амурской области завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Как стало известно, женщина две недели истязала шестилетнего ребенка. Осенью 2018 года она оставляла девочку ночевать на холоде и привязывала за ногу к столу.
Как сообщили в Следственном комитете, 34-летняя обвиняемая издевалась над дочерью своего сожителя. Пока шло следствие, отца ребенка лишили родительских прав. Сама пострадавшая живет в детском доме.
Ранее сообщалось о том, что в детском лагере отравились 15 человек.
Елена Миронова
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