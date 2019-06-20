Она привязывала девочку к ножке стола, сообщает DEITA.RU.



Следователи в Амурской области завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Как стало известно, женщина две недели истязала шестилетнего ребенка. Осенью 2018 года она оставляла девочку ночевать на холоде и привязывала за ногу к столу.

Как сообщили в Следственном комитете, 34-летняя обвиняемая издевалась над дочерью своего сожителя. Пока шло следствие, отца ребенка лишили родительских прав. Сама пострадавшая живет в детском доме.

Ранее сообщалось о том, что в детском лагере отравились 15 человек.

Елена Миронова