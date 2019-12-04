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Женщина «флексит» на дорогах Владивостока - видео

Золотой мост вид с Чуркина

Странное видео появилось в социальных сетях города, сообщает DEITA.RU.

Автомобилист спокойно ехал по дорогам Чуркина во Владивостоке, как вдруг женщина-пешеход, переходившая дорогу, встала у него на пути и начала совершать странные движения.

Водитель затормозил перед необычной барышней – тогда она встала напротив лобового стекла, совершила еще пару телодвижений и ушла на тротуар, довольная собой.

«Завидую. Утро, Владивосток, а девушка счастливая идет», - пишут комментаторы в социальных сетях.

Напомним, что на городских улицах часто происходили необычные сцены, многие из которых надолго запомнились жителям приморской столицы.

Такие герои, как девушка, «выгуливавшая» замороженную курицу на поводке, мужчина с тостером и голый человек в магазине надолго становились непризнанными городскими «героями», становясь объектами большого количества шуток, мемов и фотошопных работ.

 

Александра Маслова 

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