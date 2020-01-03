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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Женщина кинулась на мужчину с ножом из-за колес

Черный джип колеса

Сутками ранее в городе стали жаловаться на то, что неизвестные массово прокалывают шины авто, сообщает DEITA.RU.

Жительница Владивостока опубликовала в соцсетях видео: она поздно вечером гонится за молодым человеком. Видео опубликовано в аккаунте dpskontrol125rus.

Как рассказала автор ролика, в районе дома №8 по улице Черемуховая она увидела молодого человека с ножом или шилом. Он прокалывал колеса автомобилям. Женщина решила броситься на вооруженного преступника, погоню снимала на телефон.

К сожалению, догнать молодого человека не получилось. Неизвестно, вызвала ли женщина полицию.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный проколол колеса огромному количеству машин в Первомайском районе Владивостока.

Елена Миронова

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