Женщина кинулась на мужчину с ножом из-за колес

Сутками ранее в городе стали жаловаться на то, что неизвестные массово прокалывают шины авто, сообщает DEITA.RU.



Жительница Владивостока опубликовала в соцсетях видео: она поздно вечером гонится за молодым человеком. Видео опубликовано в аккаунте dpskontrol125rus.

Как рассказала автор ролика, в районе дома №8 по улице Черемуховая она увидела молодого человека с ножом или шилом. Он прокалывал колеса автомобилям. Женщина решила броситься на вооруженного преступника, погоню снимала на телефон.

К сожалению, догнать молодого человека не получилось. Неизвестно, вызвала ли женщина полицию.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный проколол колеса огромному количеству машин в Первомайском районе Владивостока.

Елена Миронова