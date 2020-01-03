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Женщина кинулась на мужчину с ножом из-за колес
Сутками
ранее в городе стали жаловаться на то, что неизвестные массово прокалывают шины
авто, сообщает DEITA.RU.
Жительница Владивостока опубликовала в соцсетях видео: она поздно вечером гонится за молодым человеком. Видео опубликовано в аккаунте dpskontrol125rus.
Как рассказала автор ролика, в районе дома №8 по улице Черемуховая она увидела молодого человека с ножом или шилом. Он прокалывал колеса автомобилям. Женщина решила броситься на вооруженного преступника, погоню снимала на телефон.
К сожалению, догнать молодого человека не получилось. Неизвестно, вызвала ли женщина полицию.
Ранее сообщалось о том, что неизвестный проколол колеса огромному количеству машин в Первомайском районе Владивостока.
Елена Миронова