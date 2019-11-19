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Женщина начала рожать ребенка в поезде
Схватки начались у беременной пассажирки прямо в поезде, который следовал из Ногликов в Южно-Сахалинск, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал представитель РЖД, утром 17 ноября у одной из пассажирок начались схватки. Проводникам удалось найти в поезде пассажиров-врачей и подготовить спецнабор для рожениц.
«На остановке в Долинске женщину сняли с поезда и передали сразу же врачам скорой помощи, которые ждали ее на станции. Пациенту увезли в больницу», - рассказали железнодорожники.
Отмечается, что схватки у пассажирки начались в нескольких километрах от столицы региона. Кроме того, сотрудники РЖД говорили, что проводники готовы к таким ситуациям, и порой пассажирки рожают в поездах. Это случается не часто, но, как правило, роды проходят совершенно нормально.
Позже железнодорожники рассказали, что роды прошли благополучно. Женщина родила своего 10-го ребенка – на свет появилась здоровая девочка.
Александра Маслова