Женщина напарковалась на штрафы в 500 тысяч

Теперь жительница столицы требует отменить все выписанные ей постановления через суд, сообщает DEITA.RU.



Жительница Москвы бытается через суд отменить выписанные ей 80 штрафов на 500 тысяч рублей. Женщина на протяжение нескольких месяцев оставляла свою машину у дома, а потом узнала, что должна полмиллиона.

Как пишет РБК, система парковок Москвы отменила выданное на парковку разрешение. Причина – неоплаченные штрафы. Но вот уведомить о том, что разрешения больше нет женщину забыли. Кроме того, ни об одном из 80 штрафов автомобилистка не знала: их не было ни на Госуслугах, ни в других приложениях.

Оказалось, все штрафы приходили по почте на старый адрес проживания женщины. Если суд откажет ей в удовлетворении иска, автолюбительнице придется уплатить 500 тысяч рублей в казну Москвы.

Елена Миронова