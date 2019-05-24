Мало кто ожидал такого поведения от обвиняемой, сообщает DEITA.RU.

Сотрудница одного из камчатских банков воспользовалась служебным положением и присвоила себе сначала 14 миллионов конторских рублей, а затем и 13 миллионов рублей клиента.

Региональная полиция установила, что женщина не зачисляла на счета деньги пользователей банка, а просто оставляла их себе. При этом она подделывала ордеры, чтобы всё выглядело как положено. Неугодные улики незаконных операций она и вовсе уничтожала.

Однако, служба безопасности банка таки вычислила преступную схему сотрудницы и сдала её в полицию.

Теперь обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.