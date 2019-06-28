Мошенники с помощью вируса похитили деньги с карты жительницы дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU. О своих злоключениях горожанка рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, она пострадала от действий интернет-мошенников, в связи с этим решила обратиться в полицию с просьбой о помощи. Гражданка уверяет, что стала жертвой обмана и лишилась всех денег с банковской карты.

По словам 57-летней пострадавшей, днем ей на телефон пришло сообщение из социальной сети от знакомой с заманчивым предложением. В нем было опубликована интерактивная ссылка частного банка, который якобы предлагает всем своим потенциальным клиентам получить на счет бесплатной карты 50 тысяч рублей.

Чтобы стать клиентом банка и получить «халявные» деньги нужно было только пройти по прикрепленной в сообщении ссылке, что и сделала доверчивая горожанка. После этого был активирован вирус, с помощью которого аферисты похитили с ее карты 30 тысяч рублей.

Вскоре женщина выяснила, что злоумышленники взломали аккаунт ее знакомой в социальной сети и переслали подобное сообщение со ссылкой-вирусом всем контактам.

Оставшаяся без денег женщина сообщила в полицию о случившемся и попросила привлечь мошенников к ответственности. По словам потерпевшей, стражи порядка опросили ее и приступили к установлению всех обстоятельств случившегося.

Игорь Бегунов