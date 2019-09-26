Женщина осталась без ноги в приморском зоопарке

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Следователи проводят проверку из-за нападения медведицы на работника зоопарка в Уссурийске Приморского края, сообщает DEITA.RU. Об этом поведали в региональном Следственном управлении СКР.

Хищник напал на женщину днем ранее, 25 сентября. 56-летняя работница зоопарка наводила порядок в зооэкспозиции, а также кормила медведицу. Когда пострадавшая резко встала, она случайно облокотилась на решетку клетки, в этот момент и произошло нападение. Животное набросилось на ногу и начало грызть ее. На выручку сразу пришли сотрудники, ставшие свидетелями происшествия.

Женщина получила многочисленные травмы и срочно была доставлена в больницу. Однако ногу спасти не удалось.

На данный момент проводят проверку  по статье «Нарушение правил охраны труда». Если будет возбуждено уголовное дело, а после пройдет суд, то тем, кого решением суда признают виновными в трагедии, грозит наказание в виде лишения свободы до одного года или штраф в 400 тысяч рублей.

Стоит отметить, что подобные ситуации не редкость. Так, годом ранее в зоопарке села Борисовка, который находится под Уссурийском, юный леопард напал на двухлетнего ребенка. Малыш на минуту остался без присмотра родителей, прибывших с детьми из Арсеньева, когда на него напал леопард. Хищник начал трепать ребенка за голову.

Екатерина Брязгунова

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