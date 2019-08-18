Уссурийские полицейские по горячим следам задержали подозреваемую в краже в магазине, сообщили DEITA.RU в ОМВД России по городу Уссурийску.

Неудачным выдался день для 61-летней жительницы Уссурийска. Рассчитываясь за покупки в магазине на улице Стаханова, она случайно оставила на прилавке деньги. Пропажу она обнаружила уже в другом отделе торгового павильона. Причиненный ущерб составил свыше 3 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшую и свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения.

На последних был виден автомобиль, на котором уехала злоумышленница, и по горячим следам полицейские задержали ее. В отделе полиции 37-летняя местная жительница дала признательные показания, пояснив, что похитила денежные средства с целью наживы.

Похищенное изъято и возвращено потерпевшей. Возбуждено уголовное дело за кражу, и злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрий Санников