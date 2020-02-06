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Женщина отдала «экстрасенсу» почти 2 миллиона за снятие порчи по телефону
6 Февраль 2020, 18:35
Женщина отдала «экстрасенсу» почти 2 миллиона за снятие порчи по телефону
Уголовное дело уже заведено, но «колдун» пока не найден
Доверчивая жительница Москвы лишилась крупной суммы денег, но так и не вернула мужа, сообщает ИА DEITA.RU.
Женщина в возрасте 53 лет, судя по всему, оказалась в черной жизненной полосе. Доподлинно известно, что ее брак оказался разрушен, но, очевидно, на этом неурядицы не закончились. Именно такой вывод можно сделать из заявления, с которым она пришла в столичную полицию согласно информации АГН «Москва».
«Женщина попросила привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое по телефону ввело ее в заблуждение и под предлогом оказания услуг по снятию порчи и возвращению мужа завладело ее деньгами», – рассказали правоохранители.
Лже-экстрасенс оценил свои услуги в 1,8 миллиона рублей, и москвичка согласилась. Но, судя по тому, что она пыталась потребовать деньги назад, супруг не вернулся, да и другие неприятности не закончились.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ведется следствие.