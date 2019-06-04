Яхта потеряла ход возле самого северного острова Японии, сообщает DEITA.RU.



Береговая охрана Японии спасла жительницу Владивостока на самом северном острове страны, Хоккайдо. Как стало известно ТАСС, 49-летняя Татьяна Рябкова вышла в одиночку на яхте в море. Женщина решила добраться до Израиля.

Однако ей помешало техническое состояние яхты. Из строя вышла система, которая управляет парусами. Судно прибило к берегу у поселка Суццу на западном побережье. ЧП произошло через день после того, как женщина отправилась в путешествие.

В береговой службе отметили, что путешественница на здоровье не жаловалась, а запаса еды и воды ей хватит надолго. Сейчас Татьяна ремонтирует яхту и планирует продолжить путь в Израиль.

Ранее эта же путешественница почти четыре дня дрейфовала в районе мыса Аскольд. Яхта потеряла ход и подавала сигналы SOS. Тогда на помощь Татьяне пришел сторожевой корабль.

Елена Миронова