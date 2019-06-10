Воровство ценных камней осуществляла целая группа злоумышленников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на информацию официального сайта Следственного комитета России.

Следователи объявили о поимке злоумышленников, занимающихся кражей алмазов из российской компании АЛРОСА (крупнейший производитель драгоценных камней в мире). Как уже удалось установить сыщикам, сотрудница компании сама крала алмазы. Её и удалось задержать с поличным. В этот момент женщина собиралась украсть вместе со своими помощниками товар на сумму более 22 миллионов рублей.

В ходе обысков у пойманных за руку были найдены 500 алмазов общей массой более 2 тысяч карат и 11 бриллиантов. Общая стоимость изъятых камней, по оценке СК, составила свыше 3 миллиона долларов. Кроме этого, также было обнаружено несколько сотен тысяч наличных долларов и евро.

Все трое взяты под стражу. Компания АЛРОСА подтвердила сообщения СК.

Дмитрий Шевченко