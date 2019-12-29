Женщина получала зарплату за то, что не ходила на работу

На больших предприятиях можно спрятаться так, что никто не найдет. При этом, получая деньги, сообщает DEITA.RU.

О странной истории рассказали агентству работники одного из крупных предприятий Приморья. «У нас в отделе работала девушка Полина, постоянно брала отгулы или была на больничном. В один момент она принесла тортик, и сообщила, что из нашего отдела её перевели в цех. Чтобы понимать - мы работали в одном здании, цех находился в другом конце предприятия. Мы попрощались с ней и больше не видели», - рассказали работники.

«Через 1, 5 года мне довелось посетить этот цех - и я сразу же спросила, ну как там наша Полина? Как оказалось, девушки никто никогда не видел в этом цеху. Да и в прошлом отделе не потерял. Но она все это время спокойно получала зарплату, числившись в том же отделе. Запоздало, но её уволили. Самое интересное, что она просто сидела дома и спокойно получала деньги», - прокомментировали финал истории работники.