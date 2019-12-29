telegr wh call

Новости

«Ваша карта заблокирована»: Путин подписал закон Поклонской

29 Декабрь 2019, 21:09

«А он женат?»: Дед Мороз - массажист произвёл фурор в сети

29 Декабрь 2019, 20:06

Трех министров в правительство набирают по объявлению

29 Декабрь 2019, 19:30

«Устоит ли елка»: жестокий штормовой ветер 31 декабря ждут в Приморье

29 Декабрь 2019, 19:01

Гимнастка сорвалась с каната в цирке Владивостока

29 Декабрь 2019, 18:43

Женщина получала зарплату за то, что не ходила на работу

29 Декабрь 2019, 18:23

«Вам положены льготы»: Путин подписал закон

29 Декабрь 2019, 17:49

Снег, Новый год и ДТП: пробки сковывают Владивосток

29 Декабрь 2019, 17:01

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Женщина получала зарплату за то, что не ходила на работу

Женски руки пятитысячные банкноты

На больших предприятиях можно спрятаться так, что никто не найдет. При этом, получая деньги, сообщает DEITA.RU.

О странной истории рассказали агентству работники одного из крупных предприятий Приморья. «У нас в отделе работала девушка Полина, постоянно брала отгулы или была на больничном. В один момент она принесла тортик, и сообщила, что из нашего отдела её перевели в цех. Чтобы понимать - мы работали в одном здании, цех находился в другом конце предприятия. Мы попрощались с ней и больше не видели», - рассказали работники.

«Через 1, 5 года мне довелось посетить этот цех - и я сразу же спросила, ну как там наша Полина? Как оказалось, девушки никто никогда не видел в этом цеху. Да и в прошлом отделе не потерял. Но она все это время спокойно получала зарплату, числившись в том же отделе. Запоздало, но её уволили. Самое интересное, что она просто сидела дома и спокойно получала деньги», - прокомментировали финал истории работники.

Читайте также:

Путин повысил пенсионный возраст

«Дико скользко»: Горожане стороной обходят главную площадь Владивостока

«Аэрофлот» остановил продажи льготных билетов дальневосточникам

Популярное

Путин повысил пенсионный возраст

«Дико скользко»: Горожане стороной обходят главную площадь Владивостока

Женщина получала зарплату за то, что не ходила на работу

«Аэрофлот» остановил продажи льготных билетов дальневосточникам
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...