Компенсацию за поведение соседской собаки получила через суд россиянка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «ВЕСТИ.RU».

В Ярославле местная жительница пришла в суд после того, как устала от непрекращающегося собачьего лая. Она потребовала возместить ей моральный ущерб и выплатить 50 тысяч.

Женщина призналась, что в такой атмосфере не получается отдыхать: собака может лаять круглые сутки. Устранить проблему не смогли ни управляющая компания, ни стражи правопорядка.

Жильцы и хозяева собаки (джек-рассел-терьер) всего лишь снимают жилье. Но приходящая к ним собственница уверяет, что собака во время ее визитов спокойна, в квартире порядок, и со стороны остальных жильцов претензий нет.

Собаке, как признаются хозяева, дают успокоительное, проводят с ним время и не оставляют без присмотра. Больше она так не лает, по их словам.

А вот в протоколе полиции и в материалах районной комиссии есть подтверждения тому, что собачий лай по ночам раздается и далеко за полночь.

В итоге штраф в 200 рублей достался хозяйке квартиры, она же выплатила соседке компенсацию. Но пять тысяч вместо пятидесяти: суд решил, что этого довольно.

Напомним, что в России введен закон, определяющий двенадцать пород собак как потенциально опасных для человека.

Анастасия Туркова