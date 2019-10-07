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Женщина получила травмы при восхождении на гору Приморья

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Травмированную женщину эвакуировали с горы в Приморье в субботу, 5 октября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в ДВРПСО МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, около 14 часов спасателям поступила информация о том, что во время восхождения на гору Черный утес, расположенную в Партизанском районе, 48-летняя женщина получила травму ноги. Самостоятельно туристка передвигаться не была способна. Коллеги по восхождению подозревали перелом.

На место происшествия срочно выдвинулись спасатели. Они оказали первую помощь потерпевшей, наложив шину. Уложив на носилки, спасатели двинулись в обратный путь, к подножию горы. Только в 18 часов 30 минут им удалось спуститься и передать женщину медикам.

Екатерина Брязгунова

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