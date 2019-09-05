Москвичка не увидела в своих действиях ничего опасного, сообщает DEITA.RU.

Жительница столицы пришла в приёмную ФСБ в самом центре Москвы, принеся с собою гранату. Как пишет агентство городских новостей "Москва", гражданке оказалось 34 года.

По её словам, она приобрела корпус без взрывателя у прохожего на радиорынке "Царицыно". Опасный предмет обнаружили у женщины прямо на входе.

Гранату отправили на исследование, по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что взрыв боевой гранаты в квартире убил двух жителей Находки. Происшествие произошло 26 августа. Как оказалось, они нашли опасный предмет на улице и решили его разобрать.

Дмитрий Шевченко