Серьезное ДТП произошло в столице Дальнего Востока в районе дома 18 на улице Верхнепортовой, сообщили DEITA.RU в ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

По информации владивостокских госавтоинспекторов, водитель автомобиля Мазда Просид, женщина 1968 года рождения, при перестроении во вторую полосу движения, не убедилась в безопасности маневра. В результате беспечных действий ее автомобиль совершил столкновение с автомашиной Инфинити, после чего съехал на тротуар и врезался в столб уличного освещения.





В результате автоаварии водитель Мазды получила сотрясение головного мозга и переломом челюсти. Пострадавшая госпитализирована.

Дмитрий Санников