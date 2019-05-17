Суд Владивостока рассмотри дело о хищении 28 миллионов работником банка, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует прокуратура Приморского края.

Как отметили в ведомстве, злоумышленница более 10 лет трудилась в отделении одного из крупнейших банков старшим кассиром. В ее должностные обязанности входило, в том числе, загружать деньги в банкоматы. Каждый раз выкладывая средства в терминал, женщина часть оставляла себе.

Таким образом, гражданке удалось украсть у банка 28 миллионов рублей. Пропажу крупной суммы обнаружила служба собственной безопасности кредитной организации по время проверки.

На данный момент уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере» передано в суд. Теперь подсудимой грозит штраф до одного миллиона и лишение свободы на срок до 10 лет. Во время следствия женщине предъявлен иск на возмещение ущерба.

Екатерина Брязгунова