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Женщина уничтожила часть клумбы ради личной «парковки» во Владивостоке
Жительница ул. Борисенко, 70 перегораживает своим
автомобилем вход в подъезд и перемещается по пешеходной дорожке, сообщает
DEITA.RU.
Очередная жалоба на действия владельцев личных автомобилей, ставящих себя выше всех окружающих, появилась в популярной группе в соцсетях dps_patrul. На сей раз не обращать внимания на интересы соседей и на закон решила владелица Mitsubishi Outlander.
Как рассказал житель дома по адресу ул. Борисенко, 70, автоледи регулярно оставляет свое транспортное средство на газоне у подъезда, что мешает людям попасть домой.
«На вопрос, почему водитель данного автомобиля паркуется там, отвечает, что самолично уничтожила газон под парковку своего автомобиля, и считает себя еще и правой», – пишет негодующий пользователь соцсети.
Кроме того, по словам автора обращения, женщина также ездит по тротуару, невзирая на присутствие там пешеходов.
Один из комментариев к данному заявлению принадлежит официальному аккаунту мэрии. Подписчикам группы напомнили, что о подобных случаях нужно сообщать на сайт 25.мвд.рф в разделе «Прием обращений» или в администрацию Владивостока через интернет-приемную. Главное, не забыть сделать качественный снимок нарушения, где будет видно как место инцидента, так и госномер автомобиля.
Наталия Лебедева