Жителей Владивостока предупреждают об опасности в районе Первой речки. Местные жители уверяют, что в основном от ее действий страдают молодые люди, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала горожанка корреспонденту агентства, сразу после того, как потеплело на остановке «Первая речка» появилась женщина славянской наружности. Она разводит молодых людей на золото и деньги. Начинает с фразы: «Вы не подскажете... Я приехала лечить кого-то из Кемерово…» Потом, как под шаблон: «Есть завистники у тебя, горе будет, дай вещь дорогую, золото и деньги. Рыба с водой, а кольцо и любимый всегда со мной — это потом сказать на перекрёстке и найдешь свое кольцо в сумке с красным волосом. Если не отдашь, горе всем близким».

По словам девушки, женщине отдают и деньги, и украшения. «Они скорее всего находятся в состоянии гипноз. Подходит только к молодым, когда начинаешь ее снимать или кричать, «полиция» растворяется в толпе...

Также местные жители уточнили, на фотографии она в голубой куртке, а рядом с нею последняя жертва.

Екатерина Брязгунова



