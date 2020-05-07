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Женщина всю зиму тайно снимала деньги с карты приятеля
Незаконные действия совершались несколько раз в течение месяца
Жительница Якутии систематически обманывала своего приятеля, сообщает ИА DEITA.RU. Уголовное дело о «серийном» похитителе денег с банковской карты с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Жительница Верхневилюйского района республики зачастила в гости к своему знакомому 45 лет. Женщина подглядела и код для разблокировки смартфона жертвы, и пароль от онлайн-банка, и решила воспользоваться полученными знаниями. Каждый раз, находясь в гостях у приятеля, подозреваемая переводила деньги для дальнейшего обналичивания, пишет информационно-аналитический портал «Саханьюс». Однако попытка «замести следы» всё же была – женщина переводила средства не себе, а знакомому мужчине, который работал таксистом. Во время оплаты услуг дама переводила больше средств за поездку, чем требовалось, и просила обналичить деньги или что-либо приобрести на них.
Предприимчивая женщина занималась похищением денег с января по февраль текущего года, что удалось установить оперативникам. За этот период дама успела перевести таким образом порядка 38 тысяч рублей. На данный момент женщина полностью возместила весь ущерб, дело направлено в суд.