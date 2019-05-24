Женщина из Бразилии выйдет замуж сама за себя, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Estado de Minas.

Церемония «бракосочетания» состоится в предстоящее воскресенье, 26 мая, в городе Белу- Оризонти. 38-летняя бразильянка решила провести торжество таким образом, чтобы о нем стало известно всеми миру, поэтому женщина решила транслировать мероприятия на своей странице в соцсетях.

Свое необычное решение Жуссара Дутра Коту объяснила следующим образом: большинство женщин мечтают выйти замуж и облачиться в свадебное платье. «Сологамная» свадьба дает такую возможность, однако для торжества не нужен партнер. «Любовь к себе — сама искренняя любовь», — пишет бразильянка.

Отмечается, что в Бразилии свадьба с самим собой пройдет впервые, поэтому какой-то специальной церемонии, что называется, государственного образца не существует. К алтарю женщину поведет родная дочь, которой уже исполнился 21 год, а узами брака ее сочетает с самой собой подруга. Вместо колец у брачующейся появится татуировка в виде женщины-бабочки.

Екатерина Брязгунова