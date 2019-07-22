Единственная проблема — брак будет неофициальным, сообщает DEITA.RU.

Издание Daily Mirror информирует о том, что 35-летняя англичанка приобрела канделябр в интернете, доставила его за 400 фунтов в Великобританию и теперь хочет зайти за него замуж.

По словам гражданки, это не что иное, как настоящая любовь с первого взгляда. Теперь у канделябра есть имя, его зовут Люмьер. Обручальные кольца также приобретены, в количестве два штуки.

Женщина отмечает, что многие считают ее увлечение странным, однако англичанки отрицает это и считает любовь к канделябру нормальным и естественным явлением.

Ранее женщина уже состояла в отношениях с канделябрами, однако все они закончились.

Напомним, людей, которые испытывают влечение к неодушевленным предметам, называют объектофилами или объектосексуалами.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что итальянка вышла замуж сама за себя. На свадьбу девушка пригласила семьдесят человек, которые поздравили новобрачную с новым этапом в жизни.

Екатерина Брязгунова