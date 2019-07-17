Жительнице Екатеринбурга удалось взыскать через суд стоимость дорогого автомобиля Tesla Model X 100D. Кроме того, продавец заплатит штраф и даже госпошлину. В общей сложности продавец должен вернуть гражданке около 20 миллионов рублей, информирует DEITA.RU.

Как рассказал представитель Свердловского областного суда, женщина купила дорогой автомобиль в декабре 2017 года, однако увидела свою покупку стоимостью свыше 13 миллионов рублей только в апреле следующего года. Уже в августе отказал один электронный ключ, а в сентябре второй. Гражданка обратилась с двумя претензиями к продавцу, на что тот предложил отправить автомобиль на завод-изготовитель за свой счет.

Длительная переписка не привела ни к чему хорошему. Автолюбительница приняла решение расторгнуть договор и подала в суд.

Несмотря на то, что после расторжения договора продавец провел экспертизу и признал, что женщина сама виновата в поломке, суд постановил взыскать с ответчика 19 755 856 рублей. Это стоимость автомобиля, штраф и госпошлина.

Екатерина Брязгунова