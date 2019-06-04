Игнорирование вопросов россиянки стало причиной крупной задолженности управляющей компании перед женщиной, сообщает DEITA.RU.

На днях Ленинский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования женщины, которая на протяжении нескольких лет судится с управляющей компанией. Суд постановил выплачивать УК ежедневно по 100 рублей судебной неустойки, пока компания не исполнит ранее возложенные на нее обязанности судом.

Как оказалось, женщина хотела выяснить, за что ей начислена пеня в октябре 2015 года. Для разъяснения она обратилась в управляющую компании, однако ответа от предприятия не пришло. После она подала соответствующий иск в суд.

В областном суде Свердловской области рассказали, что суд признал бездействие управляющей компании и обязал УК предоставить женщине информацию о расчете суммы пени за октябрь 2015 года. Также суд обязал компанию выплатить женщине моральный ущерб и компенсировать хождение по судам.

Однако решение предприятие проигнорировала, а женщина снова обратилась в суд, чтобы взыскать с ответчика неустойку. В итоге с управляйки была взыскана неустойка с 1 июня 2017 по 30 августа 2018 года в общей сложности в 3,5 тысячи рублей. Коммунальщики же продолжили игнорировать решение суда.

В итоге девушка еще раз обратилась в суд, который постановил УК выплачивать судебную неустойку в размере 100 рублей за каждый календарный день неисполнения решения суда, начиная с 1 августа 2018 года до дня его фактического исполнения.

Иван Юрьев